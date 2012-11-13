Податкова створить моніторинговий центр для впровадження нового КПК

Державна податкова служба України створить спеціалізований моніторинговий центр з питань імплементації норм нового Кримінально-процесуального кодексу (КПК) з метою якісного та ефективного відпрацювання проблем, що виникають в ході практичного застосування КПК.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПС з посиланням на розпорядження голови ДПС Олександра Клименка, видане за підсумками засідання керівників правоохоронних органів за участю Президента України.

Як сказано в повідомленні, основним завданням моніторингового центру стане оперативне відстеження проблемних моментів і пошук їх оптимального вирішення у співпраці з правоохоронними та контролюючими органами. Згідно з розпорядженням, у кожному регіоні будуть створені робочі групи, які розпочнуть роботу в режимі реального часу.

«Президент України звернув увагу всіх, що з 20 листопада - часу набуття чинності новим Кримінально-процесуальним кодексом - починається етап формування нової кримінальної юстиції. Податкова служба готова виконувати всі покладені на неї завдання і в організаційному, і в матеріально-технічному плані. В процесі впровадження таких документів, як новий КПК, завжди виникає низка проблемних питань. А створення моніторингового центру дозволить нам їх оперативно вирішувати», - цитує прес-служба слова глави ДПС О.Клименко.

У ДПС також звернули увагу на те, що в рамках підготовки до введення норм нового КПК була реорганізована податкова міліція. Тепер слідчі підрозділи зосереджені виключно в регіональних (окружних) державних податкових службах. Крім того, в оперативному режимі були створені умови для дистанційного проведення розслідувань за допомогою відеозв'язку. Це дозволить ДПС суттєво скоротити бюджетні витрати, в тому числі за рахунок відмови від практики відряджень співробітників в регіони.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав новий Кримінально-процесуальний кодекс України, прийнятий напередодні Верховною Радою України. Основними напрямами реформування кримінального судочинства, згідно з новим КПК, є створення рівних можливостей для кожної зі сторін у кримінальному процесі та реальне впровадження в кримінальне судочинство принципу змагальності, при якому результат розгляду судом конкретного випадку притягнення особи до кримінальної відповідальності буде залежати виключно від обгрунтованості позиції сторін. Слідчий і прокурор, відповідно до положень КПК, позбавляються фактично монопольного права на надання доказів, оскільки кожна зі сторін кримінального провадження матиме рівні можливості у збиранні доказів, одержанні допомоги суду у зборі доказів при наявності труднощів їх отримання, а також надання зібраних доказів суду для доказу винуватості чи невинуватості особи у скоєнні злочину.