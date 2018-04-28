Стара Рада "подарує" Україні антисоціальний бюджет

Економічна ситуація в Україні настільки погіршилася, що експерти вважають секвестр бюджету-2013 неминучим ще на етапі розгляду в уряді. Очевидно, що "поствиборчий" проект держбюджету буде значно економніший за "передвиборчий" рекламний буклет. Такий висновок можна зробити і з заяв представників влади, і з історії подачі проекту основного фінансового документа до парламенту, і з урахуванням прагнення "верхів" прийняти держкошторис старим складом Ради.

Бюджет уріжуть та довірять "старикам"

Бюджетна «сага» виглядає таким чином: 12 вересня проект бюджету-2013 був поданий до Верховної Ради, 15 вересня повернуто уряду для доопрацювання. Розрахований він був, виходячи із затверджених Кабміном ще в 2011 році макропоказників, зокрема, зростання ВВП - 4,5%, показник номінального ВВП – 1,688 трлн грн, інфляція - 5,9%. 22 вересня прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що документ буде покращено за рахунок збільшення дохідної частини і подано для ухвалення Верховній Раді нового скликання, оскільки нинішній склад парламенту технічно не зможе прийняти бюджет за два робочі дні.

Мабуть, чи то щось в планах Кабміну змінилося, чи то, дійсно, парламентські вибори "відіграні" і можна озвучити реально підйомні для економіки цифри. Доопрацьований головний кошторис країни уряд має намір подати до Верховної Ради 20 листопада, і розраховує на ухвалення документа до кінця листопада (тобто, ще старим складом парламенту).

І учасники процесу, і експерти вказують на окремі незрозумілості і некоректності нинішнього бюджетного процесу: якісь етапи пропущені, якісь терміни не дотримані, якісь цифри "раптом" підкориговані або, навпаки, чомусь залишені без змін.

Заступник голови Верховної Ради Микола Томенко переконаний, що без звіту уряду про соціально-економічну ситуацію в країні та виконання бюджету за 2012 рік не можна приймати бюджет на майбутній рік.

Томенко вважає, що «влада знову вирішила повернутися до ідеї прийняти бюджет без дискусій, нинішнім складом парламенту». «Це зрозуміло, оскільки в новому парламенті без звітності про нинішній бюджетний рік важко уявити ухвалення даного законопроекту», - додав він.

Віце-спікер зазначив, що саме тому за основу був прийнятий план максимального використання нинішньої парламентської більшості, яка, попри непроходження великої кількості депутатів до наступного парламенту, залишається «машиною для голосування».

Водночас Томенко вважає, що сьогодні принципово важливо оцінити об'єктивну соціально-економічну та фінансову ситуацію в країні. Він нагадав, що уряд вже більше трьох місяців не інформував ВР про реальний стан речей, відмовляючись приходити на сесію під різними приводами.

«По-перше, без реального розуміння того, що відбувається в економіці країни, якою є і буде фінансова ситуація, це зробити неможливо. Перш ніж приймати основний фінансовий закон на рік, необхідно провести відповідний аналіз і дати звіт про попередній. По-друге, приймати бюджет на 2013 рік повинен новообраний парламент, а не нинішній, легітимність якого точно не поширюється на 2013 рік», - підкреслив політик.

До речі, віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко теж вважає, що бюджет 2013 має ухвалювати Верховна Рада нового скликання.

«Краще, на мій погляд, було б, щоб та Рада, яка прийде, вона затвердила бюджет. Це, безумовно, додало б відповідальності владі в цілому. Але якщо з якихось причин, невідомих, процес формування наступної Верховної Ради буде затягуватися, то це повинен зробити чинний склад Верховної Ради, тому що бюджет у грудні повинен бути затверджений», - сказав Тігіпко.

Народний депутат Сергій Терьохін (БЮТ) прогнозує, що ті макроекономічні індикатори, які закладалися «в той «дивний» проект бюджету, будуть змінені. Оскільки після подачі першого варіанту документа і Світовий банк, і Валютний фонд, і рейтингові агентства змінили свою оцінку макропоказників України в бік погіршення. А менше ВВП - менше база, нижче прогноз зростання реального ВВП. Напевно будуть збільшені позиції щодо інфляції. У результаті це призведе до зниження планування доходу бюджету. Також не знято питання курсу. На міжбанку котирування ростуть, уже 8,32, про який курс у 8,4 до кінця року можна говорити. А це ж треба перераховувати всі доходи з імпорту, з ПДВ, а також стосовно дірок Нафтогазу. Тим більше, що питання зниження ціни газу Росією досі залишається невирішеним. Та й усі розмови про зниження споживання газу - трюк. Поки це такими швидкими темпами, як говорить влада, відбутися не може з технологічних причин. Перехід на вугілля, виробництво сланцевого газу - все це неможливо зробити на коротку перспективу, особливо в плані бюджету-2013».

Скорочення соціальних статей Терьохін вважає реальністю. Щодо цього він нагадав про рішення Конституційного суду, яке підтверджує право Кабміну на свій розсуд скорочувати соцвиплати у зв'язку з доцільністю і з урахуванням економічної ситуації. «Рішення - єзуїтське. Єдине, на що залишається сподіватися, це, може, скоротиться безмірна жадібність влади до капітальних програм. У 2012 році було і Євро-2012, і капітальне будівництво об'єктів, і автодоріг, непрямі витрати бюджету по «вишкам», а ще ж державна структура не доплатила податки», - констатував Терьохін.

Щодо терміну прийняття бюджету-2013, за словами Терьохіна, «згідно з процедурою прийняття бюджету, яка прописана у бюджетному кодексі, пропустити через парламент документ в озвучені владою терміни неможливо. Але не здивуюся, якщо в перехідних положеннях буде припинена стаття бюджетного кодексу, яка і розписує правила його прийняття (уявлення, яке прирівнюється до першого читання, потім друге читання, третє). У листопаді ухвалити не можуть».

Член профільного парламентського комітету Павло Жебрівський зазначив, що «для влади важливо «витерти ноги» об парламент, який іде, а новий депутатський склад буде «білим і пухнастим». Тому зрозуміло, що бюджету досі не бачив ніхто. Прийняття бюджету-2013 нинішньою Радою владі вигідно, щоб відповідальність покласти на парламент, який іде. Та й прийняти його старим складом буде легше. Мінімум місяць будуть «вовтузитися», а оскільки влада хоче продовжити співпрацю з МВФ, їй потрібно провести документ ще в цьому році».

Що стосується можливого скорочення соціальних виплат, то він вважає, що іншого виходу у влади немає. «Казначейський рахунок порожній, на сьогодні нічим профінансувати витрати, які передбачені законодавством України. Думаю, бюджет-2013 дійсно буде антисоціальним, але він буде і реформованим. Водночас, залишиться корупційна складова, адже ми вже не можемо від цього відмовитися. Але соціальні витрати будуть урізані», - підсумував Жебрівський.

На першому плані негатив

Україна котиться по низхідній, що не може не позначитися на бюджеті 2013 року. Золотовалютні резерви Нацбанку скоротилися до ризикового розміру, дефіцит у торгівлі б'є рекорди, приплив валюти скорочується, а виробництво «застигло» в рецесії. Усе це підтверджується переглянутими прогнозами розвитку економіки нашої країни у бік падіння і Світового банку, і Міжнародного валютного фонду, і різних рейтингових агентств. До того ж, стає ясно, що утримати курс гривні НБУ, незважаючи на запевнення влади, не вдасться, що він в принципі вже визнав. Так, за словами директора департаменту аналізу і прогнозування грошово-кредитного ринку НБУ Сергія Корабліна, регулятор вважає неминучим поступове підвищення курсової гнучкості гривні. Він також натякнув, що забезпечення цінової стабільності є основним завданням Національного банку, а завдання обов'язково утримувати курс гривні для НБУ законодавчо не передбачене.

***За січень-жовтень п.р. резерви НБУ знизилися майже на 16%, або на 4,983 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.). У вівторок, 13 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,2400/8,2650, до закриття торгів ціни досягли максимуму 8,2880/8,3250 грн/дол.

До негативного фону слід додати невизначеність у відносинах з МВФ, а також невирішеність «газового» питання, що тисне на бюджет (уряд закладає в проекті держбюджету на 2013 рік діючу ринкову вартість газу). Насторожує і той факт, що сам прем'єр-міністр Микола Азаров визнав, що дозволене за законом підвищення зарплат держслужбовцям, передбачене з 1 січня, через складну економічну ситуацію в повному обсязі виконати досить складно. Іншими словами, соціальні витрати скарбниці в 2013 році можуть бути підкориговані. Що стосується обурення мас, то його уникнути вдасться завдяки рішенню Конституційного суду, який визнав право Кабміну виконувати соціальні статті бюджету згідно з економічною ситуацією.

Таким чином, варто готуватися до гіршого. Як заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко, його відомство вже знизило прогноз зростання ВВП в 2013 році з 4,5% до 3,5%, а Валовий внутрішній продукт - основна база державної скарбниці.

«Плановий прогноз 2013 року - 3,5%, який я запропонував всім міністерствам. Після опрацювання в міністерствах він повернеться і буде поданий на Кабмін», - сказав П.Порошенко. Він зазначив, що такий прогноз зростання ВВП в 2013 році узгоджений з Міжнародним валютним фондом. При цьому міністр сказав, що прогнозне зростання ВВП та інфляції в 2013 році також планується скоротити, однак не уточнив, до якого рівня, але інфляція у наступному році прогнозується на рівні 5,5%. За словами Порошенка, за підсумком 2012 року інфляція може вирости до 4-5%.

Хоча є й інший варіант розвитку подій. Наприклад, Росія запропонувала в обмін на входження до Митного союзу ціну на газ у 160 дол. - внутрішньоросійську. Це, звичайно, змінює все у фінансовому сенсі. От тільки, маючи досвід «співжиття», погодитися на таке - собі дорожче. Але, Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ Володимир Єльченко вважає, що Україна в перспективі може увійти до МС, якщо в Європейському Союзі триватиме економічна криза.

«Ми не говоримо сьогодні ані так, ані ні. Перспективи є. Якщо ці тенденції (зі зростання взаємної торгівлі з країнами МС - ред.), які сьогодні існують, збережуться, плюс ми бачимо кризові явища в ЄС, якщо вони будуть зберігатися, то відповідь буде скоріше так, ніж ні», - сказав посол.

У будь-якому випадку, в нинішньому році бюджетний процес-2013 "відзначений" цікавою колізією: склади парламенту змінюють один одного в дуже відповідальний момент - момент затвердження держбюджету. Аналогічну ситуацію згадати складно. Скажімо, п'ять років тому, в 2007 році відбулися позачергові вибори до ВР (якраз це той склад, який зараз прощається з сесійною залою). Тоді бюджет-2008 брав вже новий склад Ради шостого скликання. 23 листопада 2007 депутати склали присягу на вірність Україні, а під самий новий рік - 28 грудня - проголосували за бюджет-2008.

Якщо глянути ще глибше в історію, то народним депутатам п'ятого скликання взагалі було легко - вони приймали присягу в травні 2006 року і питання про те, "стара" або "нова" Рада повинна приймати бюджет-2007 взагалі не стояло на порядку денному. Загалом, якось так весь час виходило, що головний кошторис країни брали ті, кому з нею потім і жити доводилося. Нині-ж все якось по-іншому. І можна очікувати, що кожна парламентська або непарламентська "сила" спробує вичавити із ситуації максимум користі для себе.

Тож, попереду маса цікавих новин як у плані гаманця, так і душі...

Нана Чорна (УНІАН)