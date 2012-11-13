Мінфін залучив до держбюджету 402,7 млн грн на повторному ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 402,668 млн грн на повторному аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 13 листопада, після того, як на проведеному раніше цього ж дня аукціоні не було подано жодної заявки на придбання держпаперів.

Мінфін запропонував, як і раніше цього ж дня, дві серії стандартних облігацій з датою погашення 11 жовтня 2017 р. і 30 жовтня 2019 р.

У результаті, Мінфін задовольнив по 2 заявки на 5-річні папери, обсяг продажу яких становив 202,136 млн грн, і одну заявку на 7-річні ОВДП, від розміщення яких до бюджету вдалося залучити 200,532 млн грн. Дохідність обох паперів становила 14,3% річних.

Експерти «ІНГ Банк Україна» вважали маловірогідним виникнення ринкового попиту на пропоновані Мінфіном держпапери, пояснюючи це тим, що ставки за облігаціями на вторинному ринку значно перевищують прийнятні для Мінфіну рівні.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Мінфін залучив до держбюджету 3,904 млрд грн на повторному аукціоні з продажу ОВДП, після того, як на проведеному раніше цього ж дня аукціоні не було подано жодної заявки на придбання держпаперів.

У листопаді Мінфін провів вже два з трьох запланованих аукціонів з продажу ОВДП. Ще один аукціон має відбутися 20 листопада п.р.

Довідка УНІАН. Станом на 13 листопада, обсяг ОВДП, які перебували в обігу, по сумі основного боргу становив 190,783 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 99,415 млрд грн, у власності банків - 75,337 млрд грн, нерезидентів - 6,097 млрд грн.