На торгах у середу пара EUR/USD не опуститься нижче позначки 1,27 - Forex Club

Намір Німеччини надати Греції 44 млрд євро, тим самим сполучивши в цій сумі три транші допомоги, допоможуть парі EUR/USD утримуватися на валютних торгах у середу, 14 листопада, вище підтримки 1,27, що можливо аж до кінця тижня, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, нові позитивні чутки з Європи можуть зміцнити пару до 1,2750 і вище.

Для GBP/USD орієнтиром будуть дані за ринком праці і щоквартальний інфляційний звіт. Враховуючи вчорашнє зростання CPI, а також висловлювані недавно Банком Англії побоювання з приводу того, що інфляція не піде в рамки цільового діапазону, можна очікувати підвищення прогнозів. Якщо так, пара може знову спробувати пробити опір 1,59 з метою 1,5940.

USD/JPY сьогодні може продемонструвати рух дещо цікавіший. Штати опублікують дані з інфляції на виробничому рівні, роздрібні продажі, а також протокол минулого засідання FOMC. Враховуючи, що останні дані все-таки вказують на те, що американська економіка набирає темпи відновлення, ймовірно підтвердження недавньої тенденції і в поточних даних. Якщо позитиву буде вдосталь, пара зможе відновити частину втраченого за останній тиждень. Найближча мета - 79,60, після чого рух продовжиться в район 79,90.