Антикорупційні закони в Україні погано застосовуються на практиці - Global Integrity

Міжнародна неурядова організація Global Integrity вчора представила щорічну доповідь про корупцію в Україні, в якій сказано, що антикорупційні закони в нашій країні погано застосовуються на практиці.

Експерти зафіксували високий рівень корупції в правовій системі, явища "блату" і "кумівства" при призначенні на відповідальні посади, повідомляє «КоммерсантЪ - Украина».

Звіт "Global Integrity Report: 2011" фіксує прояви корупції в органах влади, судовій системі, правоохоронних органах, а також розповідає про реалізацію антикорупційних реформ в 31 країні.

Оцінюються 325 різних показників за шкалою від 0 до 100. Україна, згідно з документом, отримала суперечливі оцінки. Наприклад, рівень розвитку законодавчої бази становить 83 бали, але ступінь реалізації законів оцінено всього у 48.

"Ми вивчаємо, що написано в нормативно-правових актах і як це діє на практиці. В Україні прийнято багато законів для боротьби з корупцією, але їх імплементація вкрай низька", - повідомив керівник проектів Global Integrity Марко Томічич і додав, що дані звіту використовуються великими міжнародними організаціями, зокрема, Міжнародним валютним фондом і ООН.

Global Integrity - міжнародна некомерційна організація, заснована в 1999 році у Вашингтоні. Працює із понад 1300 експертами в 100 країнах, відстежуючи глобальні тренди у сфері боротьби з корупцією. Результати досліджень відображаються в щорічних звітах.

Одним з головних недоліків України експерти вважають відсутність системи інформування про факти корупції (17 балів зі 100), зокрема, відсутність "гарячих" телефонних ліній, можливості для чиновників подати анонімну скаргу і захиститися від негативних наслідків. У звіті йдеться, що в органах влади залишається популярним призначення на посади "по блату", за хабарі і "кумівство", а правдивість задекларованих доходів політиків фактично не перевіряється. "Були зафіксовані факти, коли прем'єр-міністру і міністрам дарували цінні подарунки. Наприклад, 17 грудня 2010 року прем'єр-міністр Микола Азаров отримав автомобіль, повний квітів і рідкісних книг", - стверджується в документі. Інші подробиці цього випадку не повідомляються.

За даними аналітиків, громадяни України та журналісти регулярно зіштовхуються з труднощами доступу до публічної інформації (можливість доступу до інформації оцінюється в 68 балів). Зокрема, недостатньо даних про фінансування політичних партій (24 бали), про активи суддів (32 бали), про фінансову документацію державних підприємств (49 балів).

В Global Integrity також відзначили, що в Україні політизовані правоохоронні органи. "Їх керівництво призначається президентом, а начальники департаментів змінюються при зміні головного керівника", - йдеться у звіті.

Крім того, експерти відзначають низьку ефективність роботи Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і стверджують, що близько 70% скарг громадян відхиляються апаратом Омбудсмена, а 40% відповідей містять лише вказівки "куди йти до кого звертатися".

У Міністерстві юстиції дані доповіді вважають "застарілими" і "марними". "З 2011 року в нашій країні суттєво змінилася законодавча база, і тому висновки Global Integrity не можна вважати об'єктивними. У звіті припустилися багатьох помилок. Наприклад, сказано, що громадяни не можуть інформувати про факти корупції, але хто заважає їм подзвонити в міліцію? Крім того, поливається брудом ім'я прем'єр-міністра і багатьох інших шанованих людей. Вочевидь, аналітики грунтувалися на чутках з інтернету і жовтої преси", - сказав заступник міністра юстиції Дмитро Ворона.

Менеджер Global Integrity Керрі Голден заявила, що інформація для доповіді береться з різних джерел і, отже, є об'єктивною: "Аналітики використовують в роботі дев'ять джерел, з яких два - неурядові організації, один - ЗМІ, а решта - персональні інтерв'ю з представниками державних органів, бізнесменами і простими громадянами".

"Звіти публікуються з деякою затримкою, тому що аналітикам потрібен час для їх складання, - додав М.Томічич. - Представники влади різних країн рідко погоджуються з критикою, але в даних доповіді треба шукати підказки для подальшого розвитку".