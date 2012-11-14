З 15 листопада гранична сума компенсації за вкладами - 200 тис. грн

З 15 листопада набуває чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб».

Текст закону опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» (№209 від 14 листопада 2012 р.).

Згідно з документом, закон набуває чинності з наступного дня після дня його публікації.

Фонду гарантування вкладів доручено впродовж трьох місяців привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього закону.

Законом передбачено встановлення граничного розміру гарантованої суми відшкодування вкладникам за їхніми вкладами в розмірі не менш як 200 тис. грн.

Крім того, пропонується надати повноваження адміністративній раді Фонду змінювати розмір гарантованої суми відшкодування вкладникам за їхніми вкладами лише у бік збільшення і розширювати підстави, за якими припиняються повноваження членів адміністративної ради Фонду.

Законом передбачається надання можливості Фонду впродовж роботи тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку здійснювати оплату витрат такого банку, пов'язаних зі здійсненням оперативної діяльності та проведенням заходів, необхідних для його виведення з ринку, за умови недостатності коштів у банку для оплати таких витрат, а також встановлення заборони працівникам Фонду розголошувати інформацію з обмеженим доступом (зокрема банківську таємницю) як в період роботи у Фонді, так і після припинення з Фондом трудових відносин і висунення додаткових вимог до уповноваженої особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації банку.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила цей закон 2 жовтня 2012 року.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, що виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

З листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 150 тис. грн.

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України в III кварталі 2012 року зріс на 9%, або 513,5 млн. грн - до 6,194 млрд грн.

Станом на 1 жовтня учасниками Фонду були 173 банки.