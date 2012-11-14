Долар на міжбанку продовжує зростати - вже 8,34 грн

У середу, 14 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань – 8,2900/8,3400 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2620/0,2635, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,5700/10,6500. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли – 1,2729/1,2731 (вівторок — 1,2670/1,2672).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

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