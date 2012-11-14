У посольстві Фінляндії похвалили Україну за розширення електронного документообігу

Розширення електронного документообороту в податковій системі України є хорошим прикладом використання нових технологій на рівні державного управління.

Таку думку висловили в посольстві Фінляндії в Україні, коментуючи підвищення позицій України в рейтингу Doing Business-2013 за параметром «оподаткування» на 18 пунктів (з 183-го на 165-е місце), що стало можливим, зокрема, завдяки активному впровадженню онлайн-систем подання звітності і реєстрації платників податків.

Фінські дипломати констатували, що Україні ще є куди зростати, враховуючи вищі позиції сусідніх країн у рейтингу Світового банку, зокрема, Росії, Румунії, Польщі, Угорщини. «Система адміністрування в Україні має працювати передбачено, прозоро і без корупції. Якщо це буде зроблено, в Україні з'явиться більше інвесторів, більше робочих місць і податкових вливань до бюджету», – констатували в посольстві Фінляндії. У фінському дипломатичному представництві звернули увагу на те, що для фінських інвесторів, які працюють в Україні, актуальним залишається питання відшкодування ПДВ.

Раніше у податковій повідомляли, що минулого року бухгалтери і підприємці витрачали на податкові процедури у середньому 657 годин, а станом на 1 червня – 491 годину. При цьому на початку 2011 р. в електронному вигляді звітували 39% платників ПДВ, а у 2012 році – понад 98%. У перспективі відбудеться повне охоплення платників податку на прибуток, земельного податку, ПДФО і всіх інших видів податків електронною звітністю.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня п.р. вийшов міжнародний рейтинг Doing Business-2013, який проводили Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація. Згідно з рейтингом, Україна увійшла до першої трійки країн, які найкраще поліпшили умови ведення бізнесу за останній рік (слідом за Польщею і Шрі-Ланкою).

Зокрема, наша країна посіла перше місце в регіоні Центральної Європи і Східної Азії, зафіксувавши позитивні реформи у сферах «створення підприємств» (зростання з 116-ї позиції до 50-ї), «оподаткування» (з 183-ї до 165-ї), а також «реєстрація власності» (з 168-ї до 149-ї).

За оцінкою авторів доповіді, «Україна спростила процес створення підприємства, усунувши мінімальну вимогу до капіталу для реєстрації компанії, а також вимогу мати нотаріально засвічені засновницькі документи для реєстрації».

У податковій сфері було запроваджено можливість електронного надання даних і оплати для середніх і великих підприємств (при цьому кількість податкових платежів і час на їх адміністрування значно скоротилися).

У сфері реєстрації власності було прискорено процес передачі нерухомості завдяки введенню ефективних обмежень щодо термінів обробки відповідних заявок у Земельному кадастрі в Києві.

Напрямок, в якому Україна має найгірші позиції, – отримання дозволів на будівництво (183-та позиція порівняно з 182-ю минулого року).

Сфера з найкращими показниками для України – отримання кредитів (23-те місце у світовому рейтингу).

Нинішня доповідь є десятою за рахунком, у ній було проранжовано 185 країн (рік тому – 183).