У першій половині 2013 р. курс продажу долара може підвищитися до 8,61 грн. - експерт

Цілком імовірно, що найближчим часом НБУ перейде з режиму фіксованого валютного курсу з коридором можливого коливання плюс мінус 2,5% на режим плаваючого курсу з тим же коридором, але з можливістю переміщення цього коридору як вгору, так і вниз, прогнозує Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні.

Він вважає, що «в першій половині 2013 року курс продажу долара на безготівковому ринку може підвищитися до 8,61 грн., що також передбачає зростання «американця» на 2,5% від позначки 8,40 грн».

«Чимало залежатиме від того, чи відновить Україна співпрацю з МВФ з нового року. Якщо так, то подальшої девальвації гривні вдасться уникнути. Однак, відновлення співпраці з МВФ може початися лише за умови підвищення цін на газ і опалення для населення», - зазначив експерт.

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 14 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,2700/8,3100, до 12:00 звузився спред - 8,2850/8,3100 грн/дол.

Національний банк України вважає неминучим поступове підвищення курсової гнучкості національної валюти, заявив директор департаменту аналізу і прогнозування грошово-кредитного ринку НБУ Сергій Кораблін.

«Поступове підвищення курсової гнучкості національної валюти - це неминучість», - сказав С.Кораблін. Він також зазначив, що забезпечення цінової стабільності є основним завданням Національного банку, а завдання обов'язково утримувати курс гривні Нацбанком законодавчо не передбачене.

Водночас прес-секретар прем'єр-міністра України Миколи Азарова Віталій Лук'яненко заявляв, коментуючи ситуацію на валютному ринку України, що підстав для коливання курсу гривні і зростання цін немає.