Гривня подалася у вільне плавання

З початку тижня котирування доларом на міжбанківському валютному ринку б'ють рекорди - 13 листопада торги закрилися на максимумі 8,2880/8,3250 грн/дол., а 14 листопада досягли 8,2900/8,3400 грн/дол. Останній раз курс гривні до «зеленого» перевищив позначку 8,3 грн/дол. майже чотири роки тому - 15 грудня 2008 року (8,2500/8,3300 грн/дол.).

Нинішню ситуацію пояснив Національний банк. Він вважає неминучим підвищення курсової гнучкості гривні. Іншими словами, гривня відправлена у «вільне падіння». Причому регулятор уточнив, що не зобов'язаний утримувати курс - це не передбачено законодавством. Його завдання - цінова стабільність. Утім, на курсовій гнучкості наполягав МВФ для продовження програми співпраці. Таким чином, можна припустити, що влада збирається найближчим часом зрушити з мертвої точки переговори з Фондом. А це означає не тільки нову курсову політику, а й підвищення тарифів на енергоносії для населення, хоча і в плавному режимі. Запевнення влади, що з курсом та цінами нічого не станеться, «підмочила» економічна ситуація в країні - збільшення дефіциту бюджету, «танення» резервів Нацбанку, зростаючі фінансові дірки "Нафтогазу", газові переговори з Росією, що все ніяк не вирішуються, від’ємне сальдо торгівлі, яке підвищується, а також повільне входження в рецесію.

Економіст ІК «Трійка Діалог Україна» Ірина Піонтковська вважає, що до кінця року курс гривні до долара, імовірно, становитиме 8,5 грн/дол. на тлі зниження золотовалютних резервів НБУ (за січень-жовтень резерви регулятора знизилися майже на 16% - із 31,8 млрд дол. до 26,8 млрд дол.).

Головним чином, на думку Піонтковської, це обумовлено збереженим підвищеним попитом на іноземну валюту з боку громадян, а також погашенням суверенних облігацій (запланованими виплатами МВФ).

«Ми вважаємо, що валові золотовалютні резерви країни, мабуть, продовжать зменшуватися до кінця року, поступово наближаючись до комфортного рівня, рівного тримісячному обсягу імпортованих товарів та послуг - 24-25 млрд дол. Це може змусити владу провести коригування валютного курсу та розглянути можливість внесення змін у поточний фактично фіксований валютний режим, - говорить Піонтковська. - Вочевидь, регулятор віддасть перевагу поступовій і рівній девальвації, а тому ми чекаємо порівняно помірного ослаблення гривні відносно долара приблизно до 8,5 грн/дол. до кінця року».

Експерти групи «Інвестиційний капітал Україна» (ICU) прогнозують курс гривні до долара на кінець листопада 8,3 грн/дол.

За словами начальника аналітичного підрозділу ICU Олександра Вальчишена, поточна курсова ситуація пояснюється ефектом накопиченого негативу та недовіри приватного сектора економіки країни до політики влади «з утримання обмінного курсу під контролем, щоб підкріпити гасло лідерів країни про «стабільність»». Крім того, тиск на курс чинить і поточна економічна динаміка, яка зараз зіштовхується з ризиком подвійної рецесії в 4-му кварталі 2012 р. Крім цього, невтішні перспективи 2013 року, «коли очевидно, що економіка і надалі залежатиме від зовнішнього фінансування, тобто, від кредиторів, наприклад, МВФ, урядів РФ, Китаю, інших країн, приватних інвесторів на ринках єврооблігацій».

Прогноз ICU щодо курсу гривні до долара на кінець місяця відображає очікування з приводу реформування монетарної політики - переходу від фіксації курсу до режиму з більшою курсовою гнучкістю гривні проти долара. «Цей режим надаватиме таку гнучкість курсу, коли, наприклад, зі зміною економічного циклу курс може посилюватися, відіграючи поточне ослаблення», - зазначив Вальчишен.

Аналітики FOREX CLUB в Україні вважають, що попит на готівкову валюту в листопаді може дещо скоротитися на тлі проминулих парламентських виборів. Тим не менш, він буде залишатися істотним у зв'язку із сильними девальваційними очікуваннями в суспільстві.

«Боргова криза в єврозоні, а також уповільнення світової та української економік продовжують підтримувати невпевненість серед населення з приводу стабільності гривні. Той факт, що останнім часом вклади фізосіб у національній валюті знизилися, а вклади в іноземній валюті виросли, також підтверджує згадану тезу. Тим не менше, стійкий попит на готівкову іноземну валюту навряд чи призведе до суттєвого зростання вартості долара, оскільки готівковий валютний ринок становить лише 7-8% від усього валютного ринку в країні», - зазначає Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні.

***У жовтні населення придбало готівкової валюти на суму 3340,4 млн. доларів, що на 14,81% більше, ніж у вересні. Обсяг продажу валюти збільшився на 5,69% - до 1171,1 млн. доларів. У підсумку, чистий попит на готівкову валюту в жовтні виріс на 20,41% - до 2169,3 млн. доларів.

На думку аналітиків FOREX CLUB в Україні, негативним моментом девальвації, що і відбувається на цей день, може стати скорочення внутрішнього споживання та інвестицій.

«Цілком можливо, що найближчим часом НБУ перейде з режиму фіксованого валютного курсу з коридором можливого коливання плюс мінус 2,5% на режим плаваючого курсу з тим же коридором, але з можливістю переміщення цього коридору і вгору, і вниз. Тому ми припускаємо, що в першій половині 2013 року курс продажу долара на безготівковому ринку може підвищитися до 8,61 грн., що також передбачає зростання долара на 2,5% від позначки 8,40 грн.

Чимало залежатиме від того, чи відновить Україна співпрацю з МВФ з нового року. Якщо так, то подальшої девальвації гривні вдасться уникнути. Однак, відновлення співпраці з МВФ може початися лише за умови підвищення цін на газ і опалення для населення», - відзначають аналітики.

Перспектива вимальовується зовсім у непривабливому світлі. Основний внутрішній ризик, за словами директора департаменту аналізу і прогнозування грошово-кредитного ринку НБУ Сергія Корабліна, пов'язаний з недостатніми темпами структурних реформ. «Тобто, якщо швидкість реформ відставатиме від накопичення зовнішніх ризиків, то несприятливих наслідків не уникнути», - сказав він.

«Нам украй необхідний реалістичний бюджет з низьким рівнем дефіциту. Украй. На грошово-кредитному ринку ми це відчуваємо. Банківській системі не вистачає ліквідних заставних інструментів. Вони б'ються «наче риба об лід», - резюмував С.Кораблін.

Що буде з бюджетом України в 2013 році, ми дізнаємося після 20 листопада, коли уряд подасть проект основного фінансового «кодексу» країни до Ради. Але вже відомо, що макропоказники знижені, а інфляція - підвищена, а це означає, що владі так і не вдалося втілити в життя головний передвиборний слоган - «Сильні регіони, потужна країна, багаті люди». А якщо точніше - не вдалося втілити масово, оскільки окремі "багаті люди" в напівзлиденній країні таки є.

Олена Бистрицька (УНІАН)

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