Російський ВТБ за десять місяців 2012 року збільшив чистий прибуток у 15 разів

Другий за величиною російський банк ВТБ за десять місяців 2012 року збільшив чистий прибуток за російськими стандартами бухгалтерського обліку в 15 разів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Таким чином, прибуток банку збільшився приблизно до 15,2 млрд рублів.

За січень-жовтень минулого року прибуток ВТБ становив 980,8 млн рублів.

За перші три квартали поточного року банк заробив приблизно 14 млрд рублів. Таким чином, у жовтні прибуток кредитної організації становив близько 1,2 млрд рублів, передає РІА «Новости».

Довідка УНІАН. Російський «Внешторгбанк» (ВТБ) володіє більш 99,9% акцій ПАТ «ВТБ Банк». ПАТ «ВТБ Банк» засновано в 1992 році, входить до групи найбільших банків України.

«ВТБ Банк» (м. Київ) у січні-вересні 2012 року отримав чистий прибуток у розмірі 693,646 млн грн, що в 1,8 раза більше показника за аналогічний період 2011 року.

У III кварталі 2012 року банк отримав прибуток у розмірі 310,701 млн грн проти 12,129 млн грн прибутку за аналогічний період 2011 року.

Активи банку за вказаний період скоротилися на 4% і на 1 жовтня становили 34,489 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 10%, до 24,534 млрд грн, зобов'язання - на 7%, до 30,699 млрд грн. Статутний капітал залишався на рівні 5,416 млрд грн, власний капітал збільшився на 22% - до 3,790 млрд грн.