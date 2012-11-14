Обсяг інвестицій в Україну впав до 4,3 млрд дол.

У січні-вересні 2012 року в економіку України іноземні інвестори вклали 4,319 млрд дол. США прямих інвестицій, що на 8,9% менше показника за аналогічний період 2011 року (4,742 млрд дол.), говориться в повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг внесених з моменту інвестування в економіку України прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 жовтня 2012 року становив 52,674 млрд дол., що на 5,2% більше порівняно з обсягами інвестицій на початок 2012 року, і з розрахунку на одного українця становить 1 тис. 157 дол.

Інвестиції надходили зі 129 країн світу.

Основними країнами-інвесторами України залишаються Кіпр – 15,076 млрд дол., Німеччина – 7,433 млрд дол., Нідерланди – 5,041 млрд дол. і Російська Федерація – 3,706 млрд дол.

Читайте також: Іноземні інвестори демонструють «обережний оптимізм» щодо України - ДПСУ