Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну скоротився на 8,9%

У січні-вересні 2012 року в економіку України іноземні інвестори вклали 4,319 млрд дол. США прямих інвестицій, що на 8,9% менше показника за аналогічний період 2011 року (4,742 млрд дол.), йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг внесених з моменту інвестування в економіку України прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 жовтня 2012 року становив 52,674 млрд дол., що на 5,2% більше порівняно з обсягами інвестицій на початоку 2012 року, і з розрахунку на одного українця становить 1 тис. 157 дол.

Інвестиції надходили зі 129 країн світу.

Основними країнами-інвесторами України залишаються Кіпр – 15,076 млрд дол., Німеччина – 7,433 млрд дол., Нідерланди – 5,041 млрд дол. і Російська Федерація – 3,706 млрд дол.

За даними Держстату, обсяг прямих іноземних інвестицій, спрямованих в українську промисловість, становить 16,866 млрд дол. (32% загального обсягу), у фінансовий сектор - 15,702 млрд дол. (29,8%).

Заборгованість українських підприємств за кредитами і позиками, торговими кредитами та іншими зобов'язаннями (боргові інструменти) перед прямими іноземними інвесторами на 1 жовтня 2012 р. становила 9,843 млрд дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал і боргові інструменти) на 1 жовтня 2012 р. становив 62,516 млрд дол.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) з України в економіку країн світу на 1 жовтня 2012 р. становив 6,428 млрд дол., зокрема в країни ЄС - 6,027 млрд дол. (93,7% загального обсягу), у країни СНД - 306,2 млн дол. (4,8%), в інші країни світу - 95 млн дол. (1,5%).

Прямі інвестиції з України надходили до 47 країн світу, основний обсяг спрямований на Кіпр (90,4%).

Загальний обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу і боргових інструментів) з України в економіку країн світу становив 6,652 млрд дол.

Довідка УНІАН. У 2011 році в економіку України іноземні інвестори вклали 6,48 млрд дол. прямих інвестицій, що на 8% більше показника 2010 року.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), спрямованих в Україну, на 31 грудня 2011 року становив 49,362 млрд дол., що на 10,2% більше порівняно з обсягами інвестицій на початоку 2011 року.