Ціна золота знижується на тлі ситуації в Європі - Weltrade

Золото на спотовому ринку в середу, 14 листопада, знижується в межах 0,11%, станом на 14:00 EET, ціна дорогоцінного металу становила 1722,76 дол./тр. унція, повідомили в компанії Weltrade.

За даними компанії, ф'ючерси на грудень на біржі СОМЕХ торгуються на позначці 1721,5 дол./тр. унція, на квітень - на 1730,2 дол./тр. унція. Так звані «ранкові» ціни на ринку дорогоцінних металів у Лондоні 14 листопада зафіксовані на рівні 1724,50 дол./тр. унція проти «вечірніх» 1726,25 дол./тр. унція у вівторок.

Золото на світовому ринку в середу, як відзначають експерти аналітичного відділу компанії Weltrade, торгується в межах цінового діапазону 1721,33-1727,12 дол./тр. унція. Невизначена ситуація навколо Греції продовжує стримувати спроби відновлення дорогоцінного металу. Незважаючи на те, що вчорашні чутки про розгляд варіанту надання Греції одноразової допомоги в розмірі 44 млрд. євро підтвердилися, прийняття остаточного рішення щодо цього питання відбудеться не раніше кінця наступного тижня, через що наразі немає підстав сприймати цю інформацію як привід для стійкого зростання. Також тиск на золото зробило заяву керуючого Банку Англії Мервіна Кінга про те, що британська економіка стикається з неприємною комбінацією стриманого відновлення і високої інфляції.