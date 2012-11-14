У Європі - день протестів. Наймасштабніші акції очікуються у середземноморських країнах

У Португалії та Іспанії проходять загальні страйки в рамках дня протестів проти заходів жорсткої економії.

Профспілки Італії та Греції також закликали до проведення страйків, низка акцій пройде у Франції, Німеччині та Польщі.

Однак наймасштабніші акції, як очікується, пройдуть у середземноморських країнах Європи, що постраждали від боргової кризи найбільшою мірою.

Як передає кореспондент Бі-бі-сі в Іспанії, у страйку візьмуть участь мільйони іспанських робітників, однак майже ніхто з політиків акцію не підтримав.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Греція ухвалила програму скорочення витрат на тлі стотисячної демонстрації протесту