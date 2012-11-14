У Європі - день протестів. Наймасштабніші акції очікуються у середземноморських країнах
15:21, 14 листопада 2012Фінанси
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У Португалії та Іспанії проходять загальні страйки в рамках дня протестів проти заходів жорсткої економії.
Профспілки Італії та Греції також закликали до проведення страйків, низка акцій пройде у Франції, Німеччині та Польщі.
Однак наймасштабніші акції, як очікується, пройдуть у середземноморських країнах Європи, що постраждали від боргової кризи найбільшою мірою.
Як передає кореспондент Бі-бі-сі в Іспанії, у страйку візьмуть участь мільйони іспанських робітників, однак майже ніхто з політиків акцію не підтримав.
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