НБУ на міжбанку купує долар по 7,9930 грн, продає по 8,05 грн

Національний банк України (НБУ) вийшов на міжбанківський валютний ринок з купівлею долара по 7,9930 грн/дол. і продажем - 8,05 грн/дол.

Про це агентству УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

Він також повідомив, що на ринку спостерігається певне перевищення попиту на валюту над пропозицією.

До того співрозмовник агентства відзначив, що має місце бути «картинка притримування пропозиції».

Як повідомляв УНІАН, у середу, 14 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,2700/8,3100, на 12:00 звузився спред – 8,2850/8,3100 грн/дол.

У вівторок, 13 листопада, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,2400/8,2650, на 12:00 ціни зросли до 8,2480/8,2750. На час закриття торгів цінові рівні досягли максимуму - 8,2880/8,3250 грн/дол.

Нагадаємо, востаннє курс гривні до долара США досягав позначки понад 8,3 грн/дол. майже 4 роки назад. Так, 15 грудня 2008 року на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8250/7,9150, на 11:00 ціни зросли до 7,9100/7,9850. На час закриття цінові рівні досягли позначок 8,2500/8,3300 грн/дол.