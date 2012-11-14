Резерви НБУ можуть збільшитись за рахунок складських розписок на зерно та метал - експерт

Державі варто задуматися про включення в золотовалютні резерви Національного банку складських розписок на матеріальні активи - зокрема, зерно та метал. Таку думку висловив президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

«За українським законодавством, складські розписки є цінними паперами. Їх можна емітувати, купувати і продавати. Стосовно зерна - це реально і нескладно. Стосовно відношенні металу - можуть виникнути проблеми, але їх можна вирішити», - підкреслив О.Охріменко.

На його думку, українська економіка дуже залежна від валют, до того будь-яка грошова одиниця знецінюється. Експерт назвав не випадковим той факт, що під час кризи бізнесмени позбавляються від валюти, набуваючи матеріальні активи - дорогоцінні метали, нерухомість, резерви корисних копалин. «У 2009 році, наприклад, був бум нафтових деривативів», - зазначив О.Охріменко.

Водночас він звернув увагу на те, що «товарний» спосіб формування резервів несе ризик коливання їх обсягів через коливання ціни на конкретний товар - зерно або метал.

Як повідомляв УНІАН, валові золотовалютні резерви Нацбанку в жовтні зменшилися на 2,4 млрд дол. з вересневого рівня до 26,8 млрд дол. Водноча резерви в іноземній валюті скоротилися на 9,1% - до 24,799 млрд дол., в золоті - на 1,6%, до 1,946 млрд дол. Відповідно до закону про Національний банк, золотовалютними резервами України називаються резерви України, відображені у балансі Національного банку України, що включають в себе активи, визнані світовим співтовариством як міжнародні і призначені для міжнародних розрахунків.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гривня пішла у вільне плавання