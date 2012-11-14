Нацбанку не варто продовжувати валютну лібералізацію - експерти

Національному банку України не варто продовжувати валютну лібералізацію, на якій наполягав Міжнародний валютний фонд (МВФ).

Таку думку висловив директор аналітичної групи Da Vinci AG Анатолій Баронін, уточнивши, що послабити контроль за валютними ринком можна тільки в середньостроковій перспективі і тільки після переходу до змінного курсоутворення.

«Це дозволить знизити можливі негативні наслідки, запобігти різким коливанням і спекуляції», - вважає аналітик.

Зі свого боку директор департаменту організації і стратегії Кредобанку Роман Лепак зазначив, що в поточній макроекономічній ситуації, враховуючи динаміку золотовалютних резервів і кон'юнктуру валютного ринку, НБУ буде змушений відмовитися від деяких елементів вже проведеної лібералізації.

«Регулятор це вже робить - ініційований ним і підтриманий Верховною Радою законопроект про право вводить обов'язковий продаж валюти експортерами, що є яскравим підтвердженням цього», - наголосив Р.Лепак.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада, під час 7-й щорічній конференції Інституту Адама Сміта «Український банківський форум» у Києві, директор департаменту аналізу і прогнозування грошово-кредитного ринку НБУ Сергій Кораблін заявив, що Нацбанк вважає неминучим поступове підвищення курсової гнучкості національної валюти.

У вівторок, 13 листопада, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,2400/8,2650, до 12:00 ціни зросли - 8,2480/8,2750. До закриття торгів цінові рівні досягли максимуму - 8,2880/8,3250 грн/дол.

Нагадаємо, останній раз курс гривні до долара США сягав позначки понад 8,3 грн/дол. майже 4 роки тому. Так, 15 грудня 2008 року на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8250/7,9150, до 11:00 ціни виросли до 7,9100/7,9850. До закриття цінові рівні досягли значень 8,2500/8,3300 грн/дол.

6 листопада Верховна Рада України ухвалила закон, згідно з яким Національний банк України має право вводити обов'язковий продаж на користь резидентів експортної виручки.

Обов'язковий 75-відсотковий продаж валютної виручки експортерів був вперше введений постановою Кабінету міністрів і НБУ 10 вересня 1998 року. Через чотири дні, 14 вересня 1998 року, внесли зміни до цієї постанови і норма обов'язкового продажу знизилась до 50%.

Зазначена норма була скасована з 1 квітня 2005 року.

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