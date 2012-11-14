Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами за 9 місяців зменшилося до 5 млрд дол.

В Україні позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами за підсумками січня-вересня 2012 року зменшилося на 10,8% порівняно з аналогічним періодом 2011 року і становило 5,001 млрд дол., йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, за 9 місяців ц.р. проти аналогічного періоду 2011 року експорт послуг скоротився на 0,8% і становив 10,004 млрд дол., імпорт зріс на 11,7% – до 5,003 млрд дол.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 225 країн світу.

Найбільш питому вагу в загальному обсязі українського експорту становили транспортні послуги (63,6%), а також різні ділові, професійні та технічні (13,5%) послуги.

Основне збільшення обсягів експорту послуг у січні-вересні 2012 року спостерігалося у сфері комп'ютерних послуг - на 177,1 млн дол. (на 47,4%), допоміжних транспортних послуг - на 107,6 млн дол. (на 29,8%), а також послуг з організації подорожей - на 104,2 млн дол. (на 28,4%).

До того зниження обсягів експорту зафіксовано в основному по послугах трубопровідного транспорту - на 351,6 млн дол. (12,7%), залізничного транспорту - на 125,9 млн дол. (на 9,4%), а також обсягів послуг з ремонту - на 66,5 млн дол. (на 14,4%).

Основною країною-партнером України в експорті послуг залишається Росія, на яку припадає 4,002 млрд дол., або 40% загального обсягу експорту послуг.

Найбільшу частку в імпорті послуг за підсумками січня-вересня 2012 становили транспортні послуги - 25,4%, різні ділові, професійні та технічні послуги - 14,7%, а також фінансові послуги - 13,8%.

Імпорт послуг зріс проти січня-вересня 2011 року на 524,6 млн дол. переважно за рахунок зростання обсягів будівельних послуг - на 142,4 млн дол. (в 2,7 рази), послуг з організації подорожей - на 90,3 млн дол. (на 25%), а також інших ділових послуг - на 65,3 млн дол. (на 42,7%).

До того зменшилися обсяги імпорту фінансових послуг - на 74,3 млн дол. (на 9,7%), різних ділових, професійних та технічних послуг - на 18,7 млн ​​дол. (на 2,5%), послуг повітряного транспорту - на 13,6 млн дол. (на 2,7%).

Імпорт послуг з країн СНД в січні-вересні 2012 року становив 18,5% загального обсягу імпорту, з країн Європейського Союзу - 54%.

Довідка УНІАН. Від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2011 році становило 6,748 млрд дол. проти також від'ємного сальдо у розмірі 3,025 млрд дол. у 2010 році.

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2011 року становило 14,197 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами - 7,45 млрд дол. проти 9,337 млрд дол. і 6,312 млрд дол. відповідно у 2010 році.

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