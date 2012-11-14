Митний союз використовує співробітництво за формулою «3+1», але не з Україною - Єльченко

Москва. Росія, відмовляючи Україні в співпраці з Митним союзом за формулою «3+1», фактично використовує її з іншими країнами.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Надзвичайний і Повноважний Посол України в Росії Володимир Єльченко сказав на засіданні «Клубу Послів радіокомпанії «Голос Росії» на тему «Євразійська співпраця. Перспективи і виклики»

«Ми пропонували формулу «3+1». Ця формула Митний союз не влаштовує... Але тільки-но завершився візит прем'єр-міністра Росії до В'єтнаму і там досягнута домовленість про початок роботи над угодою про зону вільної торгівлі. Це факт. Тобто з кимось можна, а з кимось - ні», - сказав В.Єльченко.

За його словами, є багато інших прикладів, які не сприяють взаєморозумінню між Україною і Митним союзом.

Він нагадав, що кожного місяця надходять повідомлення про введення нових обмежень для українських товарів або відкриваються розслідування щодо якоїсь продукції.

«З початку це була трубна продукція, потім молочна, потім проблеми з сирами. До цього були карамель і шоколад», - нагадав він.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2011 року Президент України Віктор Янукович висловився за підписання рамкової угоди щодо співпраці України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1», але Росію це наразі не влаштовує.

13 листопада Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ В.Єльченко під час спілкування зі студентами Московського державного лінгвістичного університету заявив, що Україна в перспективі може приєднатися до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану, якщо в Європейському Союзі триватиме економічна криза.

14 листопада українське МЗС заявило, що питання про вступ України до Митного союзу не стоїть на порядку денному зовнішньої політики.

Довідка УНІАН. Сьогодні до Митного союзу входять Росія, Білорусь і Казахстан.

У квітні ц.р. голова колегії Євразійської економічної комісії Віктор Христенко заявив, що створено дорожні карти щодо входження в Митний союз Киргизстану й Таджикистану.

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