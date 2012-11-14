ВВП Білорусі в січні-жовтні збільшився на 2,2% - до 47,8 млрд дол.

Мінськ. Валовий внутрішній продукт (ВВП) Білорусі в січні-жовтні 2012 року збільшився на 2,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 408,3 трлн білоруських рублів (47,8 млрд дол.).

Про це УНІАН повідомили в Національному статистичному комітеті Білорусі.

Так, обсяг виробництва промислової продукції зріс у січні-жовтні 2012 року на 6,6% у порівнянні з січнем-жовтнем 2011 року і становив 524 трлн білоруських рублів (близько 61,3 млрд дол.).

«Випуск сільськогосподарської продукції господарствами всіх категорій власності за десять місяців збільшився на 5,2% до січня-жовтня 2011 року - до 91,8 трлн білоруських рублів (10,7 млрд дол.)", - йдеться в повідомленні Белстата.

Споживчі ціни підвищилися в жовтні порівняно з вереснем на 1,8%, з початку року - на 18,1%, порівняно з жовтнем 2011 року - на 30,6%. Ціни виробників промислової продукції в жовтні порівняно з вереснем збільшилися на 1,8%, з початку року - на 18,1%, порівняно з жовтнем 2011 року - на 42%.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Білорусі заявляв, що згідно з розрахунками Міністерства економіки, прогнозні показники зростання ВВП в 5,5% за підсумками року досяжні.

У 2011 році ВВП Білорусі зріс на 5,3% порівняно з 2010 роком - до 274,3 трлн білоруських рублів (32,1 млрд дол.). Обсяг випуску промислової продукції у 2011 році становив 337 трлн білоруських рублів (близько 39,4 млрд дол., +9,1% у порівнянні з 2010 роком), сільгосппродукції - 56,7 трлн білоруських рублів (близько 6,6 млрд дол., +6,6%).