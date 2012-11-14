Кабмін пропонує дати банкам і юрособам право виступати гарантами митних платежів

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді України надати банківським установам та юридичним особам можливість отримувати повноваження гаранта в частині забезпечення платіжних зобов'язань перед митними органами.

Про це йдеться в законопроекті № 11422 «Про внесення змін до Митного кодексу України», опублікованому на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект пропонує визначити єдиний орган у порядку застосування індивідуальної (одноразової), багаторазової і генеральної фінансової гарантії для забезпечення сплати митних платежів. Крім того, пропонується скасувати штучні, для отримання повноважень гаранта, вимоги про наявність уповноважених представників у всіх пунктах пропуску через державний кордон України. Скасовуються також вимоги для банків щодо виконання нормативів платіжних зобов'язань перед державним бюджетом.

Як повідомляв УНІАН, Державна митна служба України в січні-серпні 2012 року недовиконала план надходжень до бюджету на 1,3%. Загальний обсяг перерахувань становив 83,1 млрд грн.

У жовтні Держмитслужба виступила з ініціативою внесення змін до чинного законодавства з метою переходу на стовідсоткове електронне декларування.