У Рівному невідомі викрали з банкомату понад 160 тис. грн. Слідство триває

У ніч на 14 листопада на центральній вулиці Рівного Соборній невідомі викрали з банкомата понад 160 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в області, аби заволодіти грошима, зловмисники спочатку проникли в магазин, де розміщувався банкомат.

Зрізавши електроінструментом задню стінку банкомата, злодії викрали звідти, за попередніми підрахунками, майже 164 тис. грн.

Гроші з каси магазину зловмисники не взяли.

Слідчим відділом Рівненського міськвідділу внутрішніх справ нині вирішується питання про порушення кримінальної справи за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена у великих розмірах).