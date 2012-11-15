Девальвація в 10-15% не вплине на якість роздрібного кредитного портфеля - банкір

Девальвація гривні на рівні 10-15% суттєво не вплине на якість роздрібного кредитного портфеля банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор роздрібного бізнесу «Альфа-Банку» Піотр Качмарек журналістам у ході 7-ї щорічної конференції Адама Сміта «Український банківський форум».

«Якщо девальвація буде 10-15%, то, не думаю, що вплине (на якість роздрібного портфеля - УНІАН)... Ми вже три роки видаємо тільки в гривні. Ефект девальвації може торкнутися тільки старого портфеля..., - сказав П.Качмарек. - Можлива девальвація, на нашу думку, може призвести до «охолодження» ринку, зниження попиту на кредити і можливого зниження обсягу продажів. На поточний портфель даний факт не вплине, оскільки мова йде про гривневы кредити».

За його словами, на даний момент роздрібний кредитний портфель «Альфа-Банку» становить більше 700 млн дол. Він нагадав, що в 2012 році банк здійснив два великих придбання - портфель роздрібних кредитів «Дельта Банку» на суму 650 млн грн і Societe Generale Group (представленої в Україні фінансовою компанією ТОВ «ПростоФінанс» та ПАТ "Профінбанк") - більше 700 млн грн). Банк розглядає для себе низку можливостей за новими угодами такого роду, які можливо будуть здійснені до кінця року.

До кінця 2012 року банк планує утримувати портфель на існуючому рівні, можливе незначне зростання (без урахування неорганічного зростання).

П.Качмарек зазначив, що на 2013 рік є підстави припускати зростання роздрібного кредитного портфеля в рамках 17-20%.

Також, за його словами, в планах банку на 2013 рік розширення мережі стандартних банківських відділень, міні-відділень і мережі інформаційно-консультаційних центрів. З початку ц.р. банк збільшив свою мережу на 7 - до 101 відділення.

Довідка УНІАН. ПАТ «Альфа-Банк» (м. Київ) зареєстровано в січні 2001 року і на цей день входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 жовтня 2012 року становили 27,457 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 17,493 млрд грн, зобов'язання - 23,374 млрд грн, статутний капітал - 4,639 млрд грн, власний капітал - 4,082 млрд грн.

«Альфа-Банк» в січні-вересні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшив чистий прибуток в 2,5 раза - до 30,892 млн грн.

«Альфа-Банк» (Україна) входить до складу консорціуму «Альфа-Групп».