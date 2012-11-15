У Лукашенка проблеми з виконанням держбюджету-2012

Мінськ. Виконання державного бюджету Білорусі в 2012 році здійснюється в досить складних умовах.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це заявив на прес-конференції заступник міністра фінансів Білорусі Максим Єрмолович.

«Станом на 1 листопада нам вдалося зберегти профіцит бюджету січня-вересня 2012 року і трошки прирости. Так, профіцит бюджету сектору держуправління, тобто консолідованого бюджету і бюджету Фонду соцзахисту, становить 7,5 трлн рублів, або 2,1% ВВП. Відповідно, консолідований бюджет - 1,6% ВВП», - повідомив М.Єрмолович.

Він зазначив, що основними джерелами наповнення республіканського бюджету є ПДВ, який у реальному вираженні за дев'ять місяців виріс тільки на 0,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і податкові надходження від зовнішньоекономічної діяльності, які, навпаки, знизилися на 3,8 %.

«Це і змушує на республіканському рівні проводити досить жорстку бюджетну політику, обмежувати не першочергові видатки, концентрувати основний приріст доходів на виконанні соціального блоку видатків, на фінансуванні соціального захисту, на виплаті збільшеної заробітної плати у зв'язку з політикою поетапного зростання доходів працівників бюджетного сектора», - підкреслив М.Єрмолович.

За його словами, це серйозно впливає на збалансованість республіканського бюджету.

«Тим не менше в цих умовах вдавалося балансувати наші можливості і потреби у фінансуванні видатків. Ми маємо намір до кінця року зберегти цю збалансованість на республіканському рівні і розраховуємо, що місцеві бюджети також збережуть свій профіцит до кінця року. Це дає підстави прогнозувати виконання бюджету сектора органів державного управління за підсумками поточного року як мінімум на бездефіцитній основі, можливо, з деяким профіцитом», - зазначив М.Єрмолович.

Довідка УНІАН. Республіканський бюджет Білорусі на 2012 рік був прийнятий Палатою представників 19 грудня 2011 і схвалений Радою Республіки 20 грудня 2011 року. На 2012 рік формування республіканського бюджету було вироблено на бездефіцитній основі в розмірі 92 771 972 225 тис. білоруських рублів.