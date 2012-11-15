У четвер можливий відкат пари EUR/USD на негативі з ЄС - Forex Club

Якщо дані щодо ВВП Німеччини, які оприлюднять у четвер, 15 листопада, будуть негативними, то ймовірні прорив парою EUR/USD підтримки 1,27 і її рух в район 1,2670, який відкриє шлях до 1,2620, вважають аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, пара GBP/USD може опинитися під впливом ринкових настроїв (тобто очікується втеча з ризикованих активів) та економічних звітів з Великобританії. Показник роздрібних продажів цілком може продемонструвати падіння, враховуючи несприятливі дані з ринку праці і спад споживчої активності. Все це може надавити на пару і направити її нижче позначки 1,5850 з метою 1,58.

Пара USD/JPY може продовжити зміцнення в районі 80,50.