Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України зріс в 1,6 раза

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в січні-вересні 2012 року становив 6,473 млрд дол. проти дефіциту в розмірі 3,983 млрд дол. в січні-вересні 2011 року.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками січня-вересня 2012 року становило 11,475 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами - 5,002 млрд дол. проти 9,589 млрд дол. і 5,606 млрд дол., відповідно, у січні-вересні 2011 року.

Імпорт товарів і послуг в Україну в січні-вересні 2012 р. виріс до 67,276 млрд дол. (у січні-вересні 2011 року - 63,973 млрд дол.), причому імпорт товарів становив 62,273 млрд дол. (у січні-вересні 2011 року - 59,495 млрд дол.), імпорт послуг - 5,003 млрд дол. (у січні-вересні 2011 року - 4,478 млрд дол.).

Експорт товарів і послуг з України в січні-вересні 2012 р. виріс до 60,803 млрд дол. (у січні-вересні 2011 року - 59,991 млрд дол.). При цьому експорт товарів становив 50,799 млрд дол. (у січні-вересні 2011 року - 49,907 млрд дол.), експорт послуг - 10,004 млрд дол. (у січні-вересні 2011 року - 10,084 млрд дол.).

Довідка УНІАН. Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2011 році становив 6,748 млрд дол. проти 3,025 млрд дол. в 2010 році.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2011 року становив 14,197 млрд дол., профіцит зовнішньої торгівлі послугами - 7,45 млрд дол. проти 9,337 млрд дол. і 6,312 млрд дол., відповідно, в 2010 році.