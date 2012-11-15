НБУ продовжує позбавлятися від слабких валют - експерт

Нацбанк продовжує продавати євро, британський фунт та швейцарський франк, які на міжнародному ринку Forex на тлі боргової кризи в єврозоні та ризику уповільнення американської економіки знижуються в ціні, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

За їх даними, обсяг продажу євро з боку НБУ в жовтні становив 535 млн євро, британського фунта - 95 млн фунтів, швейцарського франка - 669 млн франків. Водночас, чисте сальдо продажів долара США становило 235 млн доларів. Незмінними залишилися вкладення в австралійську валюту - на рівні 2761,5 млн австралійських доларів.

«НБУ може продовжити продаж цих валют у разі необхідності проведення інтервенцій з підтримки гривні. Паралельно з цим регулятор буде намагатися збільшити або хоча б підтримати на поточному рівні вкладення в австралійську валюту і золото. Як тільки з'являться ознаки поліпшення ситуації в економіці єврозони і прискорення росту світової економіки, то ці два активи значно зростуть у ціні», - вважає Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні.

Частка долара США в ЗВР НБУ за жовтень, за оцінками М.Івченка, зросла з 45,98% до 46,33%, австралійської валюти - з 9,77% до 10,68%. Частка ж швейцарського франка знизилася - з 7,81% до 5,95%.

Як повідомляв УНІАН, за січень-жовтень п.р. резерви НБУ знизилися майже на 16%, або на 4,983 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).

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