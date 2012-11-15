Нацбанк просить населення інформувати про факти відмови банків продавати валюту

Національний банк України просить населення повідомляти про факти відмови банків проводити продаж валюти за її наявності у фінустанови.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

«Останнім часом були зафіксовані факти безпідставної відмови деякими банківськими установами в продажу іноземної валюти фізичним особам. Національний банк України відслідковує відповідні випадки порушень і звертається до громадян з проханням повідомляти про них по телефону або в територіальні управління НБУ», - йдеться в повідомленні.

Нацбанк зазначає, що за результатами перевірок до банків - порушників норм чинного законодавства України, в яких будуть виявлені факти безпідставної відмови в продажу валюти у разі її наявності, НБУ застосовуватиме жорсткі заходи впливу - від штрафів до обмеження здійснення операцій за окремими пунктами генеральних ліцензій.