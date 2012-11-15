Обама виступає за підвищення податків для багатих - "вони і так залишаться заможними"

Заможні американці повинні платити більше податків, ніж зараз, заявив президент США Барак Обама на своїй першій прес-конференції після переобрання на виборах.

Під час спілкування з журналістами Обама наголосив, що при скороченні бюджетного дефіциту "звичайна математика не спрацює". Він пояснив, що зменшити дефіцит та уникнути загрожуючого економіці "фіскального обриву" не вдасться лише за рахунок відмови від податкових пільг для багатих.

Обама додав, що не збирається продовжувати податкові пільги (введені в період президентства Джорджа Буша-молодшого) для тих, хто цього не потребує, маючи на увазі 2% американців з високими доходами. "Помірне підвищення податків багатіям не зашкодить, вони і так залишаться досить заможними", - заявив Обама.

На прес-конференції Обама також підтвердив свій намір зберегти податкові пільги для середнього класу і переглянути податкову політику загалом. Президент США зазначив, що хоче надати особливої уваги витратам на соціальні програми, зокрема, Medicare і Social Security.

Наступного року США загрожує "фіскальний обрив", оскільки одночасно закінчиться дія податкових пільг "епохи Буша" і набудуть чинності заходи, спрямовані на скорочення держвидатків країни. Для того, щоб уникнути "обриву", Обамі потрібно домогтися згоди парламенту на чергове підвищення межі держборгу. На конференції президент США запевнив, що Білому дому і Конгресу вдасться врегулювати це питання до 1 січня, передає Lenta.ru з посиланням на західні ЗМІ.

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