Ціна золота на спотовому ринку продовжила падіння - Weltrade

Ціна золота на спотовому ринку в четвер, 15 листопада, знижується в межах 0,31%: ф'ючерси на грудень на біржі СОМЕХ торгуються на позначці 1723,0 дол./тр. унція, на квітень - на 1727,7 дол./тр. унція, повідомляє компанія Weltrade.

Як відзначають експерти аналітичного відділу компанії Weltrade, золото на світовому ринку в четвер знижується, намагаючись вийти за межі цінового діапазону 1721,33-1727,12 дол./тр. унція. Статистика з роздрібних продажів Великобританії, що вийшла сьогодні, виявилася гіршою від прогнозу, чим створила тиск на котирування дорогоцінного металу. Так, роздрібні продажі за жовтень збільшилися на 0,6% проти очікувань 1,7% і попереднього значення 2,4%.

Водночас ВВП єврозони знизилось до -0,1%, що дещо ліпше очікувань і попереднього значення на рівні -0.2%, проте показник демонструє зниження другий квартал поспіль, сигналізуючи про рецесію.