У Білорусі розраховують на 22% інфляції за підсумками року

Мінськ. У Міністерстві економіки Білорусі вважають реальним вкластися в прогноз з інфляції на рівні не більше 22% на кінець року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив заступник міністра економіки Білорусі Олександр Ярошенко на прес-конференції в Мінську.

«Якщо середньомісячний рівень цін збережеться, як був у жовтні, то ми вкладемося в прогноз 22%», - сказав О.Ярошенко.

Як повідомляв УНІАН, за 10 місяців 2012 року інфляція в Білорусі становила 18,1%, в ​​жовтні - 1,8%. У жовтні найбільш суттєво подорожчали бензин, яловичина, молоко, тютюнові вироби, алкоголь.

Довідка УНІАН. За підсумками 2012 року білоруський уряд розраховує утримати інфляцію в межах 19-22%, в ​​2013 році її планується знизити до 12%.

У 2011 році споживчі ціни в Білорусі зросли на 108,7%. Різкий стрибок інфляції в 2011 році був обумовлений майже трикратною девальвацією білоруського рубля в умовах високої залежності, що зберігається, економіки країни від імпорту.