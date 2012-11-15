Долар на закритті міжбанку в четвер подешевшав до 8,24 грн

У четвер, 15 листопада, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,2550/8,2750, на 12:00 ціни знизилися - 8,2450/8,2520. На момент закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,2400/8,2470 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2606/11, на 12:00 ціни знизилися - 0,2603/08. На момент закриття ціни досягли рівня 0,2601/05. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився - 31.6725 (+0.0477).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,2720/1,2770. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5220/10,5490, на 12:00 ціни пішли внизу - 10,5225/10,5375. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,5080/10,5210.

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