Висока вартість фінансових ресурсів продовжить тиснути на прибутковість банків - експерт

Висока вартість фінансових ресурсів продовжуватиме тиснути на прибутковість української банківської системи наступного року.

Таку думку висловив виконувач обов'язків голови правління «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ, м. Київ) Сергій Черненко на прес-конференції в Києві в четвер.

«Основним чинником, який впливатиме на прибуток банку в поточному році і наступному, буде безумовно вартість грошей, яка дуже сильно виросла в системі, яка з погляду маржі буде дуже сильно тиснути на прибутковість загалом банківської системи», - сказав С.Черненко .

Він зазначив, що у сформованій ситуації банк буде робити акцент на підвищення ефективності роботи, шукати способи оптимізації внутрішніх процесів, більше уваги приділятиме комісійному доходу, який безпосередньо не пов'язаний з підвищенням вартості грошей.

С.Черненко не озвучив прогноз прибутку ПУМБу на поточний і наступний рік, сказавши наступне: «Ситуація досить динамічно розвивається. Але я можу вам сказати, що будемо продовжувати працювати над тим, щоб зберігти ефективність і зростання нашої прибутку».

До того ж він повідомив, що до кінця поточного року кредитний портфель банку ймовірно збільшиться на 50 млн дол. (розмір кредитного портфеля ПУМБ на 1 жовтня за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) становив 2,583 млрд дол.).

Довідка УНІАН. ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ) засновано в 1991 році, входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 жовтня 2012 року становили 31,592 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 16,771 млрд грн, зобов'язання - 27,447 млрд грн, статутний капітал - 3,295 млрд грн, власний капітал - 4,144 млрд грн.

ПУМБ у січні-вересні 2012 року збільшив чистий прибуток проти аналогічного періоду 2011 року на 21% - до 194,710 млн грн.

У 2011 році, порівняно з 2010 роком, ПУМБ збільшив чистий прибуток на 7% - до 268,155 млн грн.

Основним акціонером банку є ТОВ «СКМ Фінанс» - 89,87% акцій. Банк контролює український бізнесмен Рінат Ахметов.