Інфляція в єврозоні в жовтні знизилася до 2,5%

Брюссель. У жовтні 2012 року річна інфляція (з жовтня 2012 року до жовтня 2011 року) у країнах - членах зони євро знизилася, порівняно з вереснем, із 2,6% до 2,5%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – також знизилася з 2,7% до 2,6%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Місячна інфляція в жовтні становила в країнах-членах зони євро 0,2%, в ЄС-27 - 0,3%.

У жовтні найвищий рівень інфляції спостерігався в Угорщині (6,0%), Румунії (5,0%) та Естонії (4,2%).

Найнижчий рівень інфляції в жовтні зареєстровано в Греції (0,9%), Швеції (1,2%) та Латвії (1,6%).

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року в країнах зони євро річна інфляція становила 3,0%, в ЄС-27 – 3,4%.

З 1 січня 2011 року до зони євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина та Естонія.

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