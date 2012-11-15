Мінфін оголосив про проведення позапланового ОВДП-аукціону 15 листопада

Міністерство фінансів України оголосило про проведення у четвер, 15 листопада, позапланового аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики. Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Згідно з повідомленням, до продажу, крім стандартних 5- і 7-річних ОВДП, Мінфін запропонує 3-річні індексовані держпапери.

Як повідомляв УНІАН, на аукціоні у вівторок 13 листопада Мінфін з другої спроби залучив від продажу ОВДП до держбюджету 402,668 млн грн.

Раніше Мінфін опублікував графік ОВДП-аукціонів на листопад, згідно з яким планувалося проведення трьох аукціонів з продажу держпаперів.

Аукціони планувалося провести 6, 13 і 20 листопада. На аукціонах 6 і 13 листопада Мінфін планував запропонувати інвесторам стандартні ОВДП терміном обігу 5 і 7 років. До того ж на аукціоні 20 листопада запропонують 2-річні ОВДП, номіновані в інвалюті.

Довідка УНІАН. Станом на 15 листопада обсяг ОВДП, які знаходилися в обігу, за сумою основного боргу становив 191,182 млн грн, до того у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 100,205 млрд грн, у власності банків - 75,619 млрд грн, нерезидентів - 6,087 млрд грн.