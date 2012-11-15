Credit Agricole не має наміру йти з українського ринку

Французький Credit Agricole не має наміру йти з банківського ринку України і продовжить свою присутність на ньому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова правління «Креді Агріколь Банку» Філіп Гідез на VII щорічній конференції Інституту Адама Сміта «Український банківський форум».

«Ми маємо намір залишитися в Україні, ми провели злиття (дочірніх банків в Україні - УНІАН), і майбутнього року збільшуватимемо наш портфель. Ми зараз не збираємося йти, ми не прагнули до нарощування частки на ринку тому, що саме це призвело до складнощів, але маємо намір будувати банк вельми рентабельний», - сказав Ф.Гідез.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня 2012 єдиний акціонер ПАТ «КІБ Креді Агріколь» ухвалив рішення про припинення ПАТ «КІБ Креді Агріколь» шляхом приєднання до ПАТ «Креді Агріколь Банк».

Довідка УНІАН. «Індекс-Банк», заснований у 1993 році, у березні 2011 року змінив назву на «Креді Агріколь Банк».

Активи банку на 1 жовтня 2012 року становили 8,17 млрд грн, зобов'язання - 7,4 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 6,22 млрд грн, власний капітал - 766,86 млн грн, статутний капітал - 1,05 млрд грн .

Чистий прибуток «Креді Агріколь Банк» у 2011 році становив 45,964 млн грн проти 23,388 млн грн збитку в 2010 році.

Французький Credit Agricole на 1 жовтня 2012 володів 99,9955% акцій українського банку.

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