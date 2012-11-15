Україна розрахувалася за усіма зобов'язаннями перед МВФ за 2012 рік

Міністерство фінансів України і Національний банк повністю і своєчасно здійснили у поточному році всі платежі за своїми зобов'язаннями перед Міжнародним валютним фондом, сума платежів становила 3,5 мільярда доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку України Олена Щербакова.

«Країна повністю розрахувалася за платежами, здійснення яких припадало на поточний рік», - сказала О.Щербакова.

За її словами, засоби для погашення зобов'язань акумулювали з власних джерел.

Як повідомляв УНІАН, у березні п.р. прем'єр-міністр Микола Азаров в інтерв'ю агентству "Рейтер" заявив, що Україна проситиме свого ключового кредитора - МВФ рефінансувати борг, погашення якого припадає на 2012 рік, новими кредитами у рамках програми stand-by. За словами українського прем'єра, така можливість рефінансування обговорювалася під час його зустрічі з виконавчим директором МВФ Крістін Лагард наприкінці січня.

До того ж пізніше, 13 березня, він заявив, що Україна наразі не веде переговорів з Міжнародним валютним фондом з реструктуризації боргу.

Довідка УНІАН. У листопаді 2008 року МВФ ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд дол. У 2008-2009 роках Україна одержала три транші кредиту на загальну суму 12 млрд дол. Четвертий транш у розмірі 3,8 млрд дол. Україна розраховувала одержати в листопаді 2009 року, проте через проведення президентських виборів кошти не виділили.

У липні 2010 року ухвалено нову Програму співпраці України і МВФ, що передбачає виділення Україні кредиту на майже 16 млрд долл.