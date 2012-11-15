Зона євро скотилася в другу рецесію з 2009 року - Eurostat

Єврозона впала в рецесію в третьому кварталі 2012 року, другу з початку світової фінансової кризи в 2009 році, повідомляє Reuters з посиланням на дані Eurostat.

ВВП зони обігу євро знизився на 0,1% у липні-вересні. У другому кварталі економіка скоротилася на 0,2%. "Два квартали зниження поспіль підтвердили, що економіка єврозони обсягом 9,4 трильйона євро (12 трлн дол.) перебуває в рецесії. Економіки Італії та Іспанії скорочуються протягом року, водночас як Греція перебуває в депресії", - говориться в повідомленні агентства .

Німеччина і Франція - найбільші економіки Європи - не змогли врятувати блок від повторної рецесії, навіть враховуючи, що обидві країни зуміли вийти в третьому кварталі на зростання ВВП на 0,2%. Економіки таких країн, як Італія, Іспанія і Нідерланди скоротилися в липні-вересні, а економіка крупного експортера - Бельгії - стагнировала.

Єдиним позитивним моментом, за свідченням Eurostat, стало те, що річна інфляція в єврозоні сповільнилася до 2,5 відсотки в жовтні з 2,6 відсотка у вересні.

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