НБУ не називає час і обставини можливого запровадження обов'язкового продажу валюти

Національний банк України (НБУ) не називає тимчасові рамки і обставини запровадження обов'язкового продажу експортної виручки, право на запровадження якої передбачене відповідним законом, який сьогодні підписав Президент України Віктор Янукович.

«Ми зараз спостерігаємо за ринком. Говорити про те, коли ми запровадимо, я думаю, що це предмет окремої нашої зустрічі, окремого заходу. Давайте до таких технологічних подробиць ми не будемо вдаватись», - сказала директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку Олена Щербакова на прес-конференції у четвер.

За її словами, надання права НБУ запроваджувати обов'язковий продаж валюти і встановлювати терміни повернення експортної виручки розширить інструменти регулятора і дасть змогу встановлювати рівновагу попиту і пропозиції на валютному ринку.

О.Щербакова, зокрема, зазначила, що сьогодні існує значний попит на валюту і слабку її пропозицію, тоді як “валютна виручка як заходила в країну, так і заходить”. 75% валютних надходжень продаються на міжбанку, але відбувається це нерівномірно.

За інформацією НБУ, на зарубіжних коррахунках українських банків залишки становлять близько 8,5 млрд дол., і ці кошти працюють на економіку інших країн.

Згідно з підписаним законом, пояснила О.Щербакова, обов'язковий продаж може запроваджуватися строком до 6 місяців, і стосуватиметься він усіх валютних надходжень, а не лише експортної виручки.

У НБУ запевнили, що норма обов'язкового продажу валюти обговорювалася з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний ринок».

У законі за Нацбанком закріплюється право тимчасово (строком до 6 місяців) запроваджувати (з подальшим скасуванням після стабілізації ситуації на внутрішньому валютному ринку і урівноваженням платіжного балансу України) норму щодо обов'язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті.

Крім того, НБУ надається право тимчасово змінювати терміни розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів дії на грошово-кредитний ринок» 6 листопада.