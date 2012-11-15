Щомісячний аукціон з експорту електроенергії не відбувся

Щомісячний аукціон, проведений компанією «Укренерго», з доступу до пропускної спроможності міждержавних електромереж України для експорту електроенергії на період з 1 по 31 грудня 2012 року, не відбувся через відсутність заявок.

Про це сказано в повідомленні, оприлюдненому на сайті компанії.

Як раніше повідомляв УНІАН, Національна енергетична компанія «Укренерго» планувала виставити 14 листопада на аукціон з експорту електроенергії доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину потужністю 3,5 ГВт.

Доступ до 3,5 ГВт пропускної спроможності міждержавного перетину за трьома напрямками розбили на 11 лотів, нерівних за потужністю передачі та періоду поставок.

На торги виставили один лот потужністю 0,15 ГВт з доступу до пропускної спроможності міждержавного перетину в напрямку Молдови.

Пропускна здатність в напрямку Росії була представлена ​​сімома лотами загальним обсягом 3,1 ГВт, а пропускна здатність в напрямку Білорусі представлена ​​трьома лотами загальним обсягом 0,25 ГВт.

Експортні перетину в напрямі Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії на торгах не виставлялися, оскільки були викуплені енергохолдингом ДТЕК на річному аукціоні.

Заявки приймалися до 16:00 13 жовтня.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку можуть придбати на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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