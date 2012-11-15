Білоруський прем'єр запевняє, що ніяких потрясінь на валютному ринку не буде

Мінськ. На валютному ринку Білорусі ніяких потрясінь не буде.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це сьогодні заявив журналістам прем'єр-міністр Білорусі Михайло Мясникович.

«У цей час ситуація на валютному ринку стійка, курсоутворення стійке, золотовалютні резерви не тануть, а приростають», - сказав М.Мясникович.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Білорусі ажіотажний попит на валюту триває з кінця серпня. За цей час населення та юрособи скупили понаде 1 млрд дол.

Довідка УНІАН, золотовалютні резерви Білорусі скорочуються четвертий місяць поспіль. У жовтні було зафіксовано їхнє зниження на 102,8 млн дол., у вересні - на 15,2 млн дол., у серпні - на 106,3 млн дол., у липні - на 82 млн дол.

Останнім місяцем, коли в Білорусі відзначалося зростання резервів, був червень нинішнього року. Тоді золотовалютні резерви зросли на 291 млн дол.

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