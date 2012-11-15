Введення податку на продаж валюти вимагає обговорення - НБУ

Введення податку на продаж валюти - це окрема норма, вирвана з контексту «конструкції», і для її обговорення необхідно презентувати всю програму. Про це заявила директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку Олена Щербакова на прес-конференції в четвер.

Як повідомляли ЗМІ, влада розглядає можливе введення 15%-го податку на продаж іноземної валюти і 1%-го відрахування до Пенсійного фонду України.

«Думки розділилися. Питання дискусійне. Можливо, є сенс дати можливість висловитися банкам, висловитися ринку. Принаймні... ця норма готова для обговорення, її потрібно обговорювати», - сказала О.Щербакова про свою думку щодо публікацій у ЗМІ на цю тематику.

Як повідомлялося, збір з безготівкових валютних операцій в Україні ввели в 1998 році як тимчасовий захід для підтримки Пенсійного фонду. Збір скасували в 2011 році.