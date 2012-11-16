Суперечка МВФ і Євросоюзу щодо грецького боргу загострилася

Суперечка між Міжнародним валютним фондом та Євросоюзом щодо грецького боргу загострилася - кредитори не можуть домовитися про строки досягнення цільових показників за держборгом.

Представник МВФ Вільям Мюррей заявив у четвер, 15 листопада, що Фонд наполягає на скороченні рівня боргу Греції до 120% ВВП до 2020 року, щоб Афіни могли підтримувати рівень боргу, і не погодиться на продовження цих строків на два роки, до 2022 року, передає РІА "Новости".

Мюррей сказав, що МВФ зробив все, що необхідно в рамках своєї компетенції, вже продовжив терміни погашення і знизив процентні ставки за деякими кредитами Греції, і не може зробити ще що-небудь. "Греція вважається багатою країною і не має права на пільгове кредитування", - сказав Мюррей.

Тим часом, канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Франції Жан-Марк на спільній прес-конференції в Берліні запропонували "трійці" кредиторів терміново подати остаточну доповідь щодо ситуації в Греції, щоб вирішити питання про подальше її фінансуванні. До того ж Меркель знову заявила, що уряд ФРН, як і раніше, відкидає можливість нового скорочення грецького боргу. Французький прем'єр заявив, що Париж і Берлін виступають за негайне вирішення питання про кредит і вважають вкрай важливим зберегти Грецію в єврозоні.

Цього тижня на прес-конференції після наради в Брюсселі глава Єврогрупи (міністрів фінансів єврозони) Жан-Клод Юнкер і директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард публічно заявили про розбіжності щодо довготривалої стратегії зниження дефіциту і боргу Греції. Прем'єр-міністр Греції Антоніс Самарас закликав кредиторів домовитися між собою, щоб Греція без зволікання отримала черговий транш у 31,5 мільярда євро і не допустила дефолту. Очікується, що рішення приймуть 20 листопада.

Як повідомляв УНІАН, однопалатний парламент Греції ухвалив у ніч на четвер, 8 листопада, середньострокову бюджетну програму на 2013-2016 рр., яка передбачає скорочення витрат на 13,5 мільярда євро в обмін на черговий 31,5-мільярдний транш кредитів ЄС і МВФ .