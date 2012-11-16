На торгах у п'ятницю пара EUR/USD "зависне" біля позначки 1,28 - Forex Club

На валютних торгах у п'ятницю, 16 листопада, пара EUR/USD консолідується близько позначки 1,2770 з найближчою метою 1,28, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, враховуючи відсутність ключових релізів і будь-яких зустрічей у п'ятницю, на валютному ринку можлива корекція напередодні вихідних і в очікуванні подій наступного тижня. Активні коментарі офіційних осіб говорять про те, що робота над «грецькою справою» триває, а це означає, що від наступного тижня багато хто буде чекати вирішення частини проблем.

GBP/USD наразі в складній ситуації, враховуючи низку слабких звітів по ринку праці і споживчим витратам, які можуть призвести ВВП в 4 кварталі до негативних показників. Ведуться розмови про те, що Moody's перегляне найвищий рейтинг країни у зв'язку з туманними перспективами розвитку економіки. Отже, пара може спробувати пройти позначку 1,5830 навіть на млявому п'ятничному ринку з метою 1,58.