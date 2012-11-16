Долар на відкритті міжбанку в п'ятницю продовжив знижуватися

У п'ятницю, 16 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зниженням котирувань - 8,2370/8,2470 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися - 0,2596/0,2600, котирування євро-гривні пішли вниз - 10,5055/10,5195. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,2753/55 (четвер - 1,2742 / 44).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.