У Києві скоєно напад на інкасаторську машину

У Києві двоє невідомих вчинили спробу пограбування інкасаторської машини на проспекті Комарова.

Про це повідомляє Магнолія-ТВ.

Напад на інкасаторську машину було скоєно 15 листопада.

Зокрема, зазначається, що службове авто зупинилося біля об’єкту, з якого інкасатори мали забрати виручку, і коли в машині залишився лише водій, злодії кинулася до неї, розбили скло та спробували вдертися у салон.

“Проте водій не злякався і вступив у нерівний, але жорстокий бій з нападниками. Злочинці зрозуміли, що за кілька секунд охоронець отримає допомогу від колег, та втекли темними дворами”, - йдеться в повідомленні.