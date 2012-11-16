Долар на міжбанку впав нижче 8,20 грн

У п'ятницю, 16 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,2370/8,2470, до 12:00 ціни впали 8,1900/8,1970 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2596/0,2600, до 12:00 ціни знизилися 0,2578/82. У Росії курс долар-рубль піднявся, і до 12:00 встановився на рівні 31,7390 (+0,0665).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2753/55, змінюючись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,5055/10,5195, до 12:00 ціни пішли вниз 10,4200/10,4325.