Середньозважений курс на міжбанку в четвер становив 8,1409 грн/дол.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер, 15 листопада, знизився до 8,1409 грн/дол. у порівнянні з 8,1398 за попередній банківський день.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Обсяг торгів на міжбанку становив 1,785 млрд дол. (в еквіваленті), що на 79,1 млн дол більше, ніж за попередній день торгів. Із загального обсягу сума продажу доларів становила 1,448 млрд дол.

Як повідомлялося, у четвер, 15 листопада, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,2550/8,2750, до 12:00 ціни знизилися 8,2450/8,2520. До закриття торгів цінові рівні досягли наступних значень 8,2400/8,2470 грн/дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2606/11, до 12:00 ціни знизилися 0,2603/08. До закриття ціни досягли рівня 0,2601/05. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31.6725 (+0.0477).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2720/1,2770. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,5220/10,5490, до 12:00 ціни пішли вниз 10,5225/10,5375. До закриття торгів цінові показники EUR/UAH досягли рівня 10,5080/10,5210.