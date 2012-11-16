Роздрібний товарооборот підприємств у січні-жовтні збільшився до 329,27 млрд грн

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України в січні-жовтні 2012 року (у порівняльних цінах) збільшився на 13,9% порівняно з січнем-жовтнем 2011 року і становив 329,27 млрд грн, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

До того ж найбільше зростання відзначено в АР Крим – на 24,2% – до 14,17 млрд грн, у Севастополі – на 24,7% – до 4,31 млрд грн, у Луганській області – на 20,9% – до 11,627 млрд грн, у Донецькій і Запорізькій областях – на 17,6% – до 30,221 млрд грн і 12,874 млрд грн, відповідно.

Довідка УНІАН. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі і ресторанного господарства, у 2011 році (у січні-грудні 2011 р., у порівняльних цінах) збільшився на 13,7% порівняно з 2010 роком (до січня-грудня 2010 р.) і становив 346,5 млрд грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України в січні-жовтні 2011 року (у порівняльних цінах) збільшився на 14,1% порівняно з січнем-жовтнем 2010 року.